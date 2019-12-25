Бузова примет участие в новом ледовом шоу Плющенко

Детали проекта пока держатся в секрете.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко совместно с женой и продюсером Яной Рудковской начал подготовку к новому ледовому представлению. Участие в проекте примет Ольга Бузова. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Обсудили новый проект. Люблю", - написала знаменитость.

"Ну, а какой теперь проект ледовый без Оли Бузовой?" – отметила в свою очередь Рудковская.

Детали будущего проекта пока держатся в секрете. Однако по stories Бузовой можно понять, что участие в нем также примет Гном Гномыч и юные спортсмены из Академии фигурного катания Евгения Плющенко.

Напомним, в конце прошлого года Ольга Бузова приняла участие в проекте Первого канала "Ледниковый период". Она выступала в паре с Дмитрием Соловьевым. В одном из интервью Ольга призналась, что никогда до этого не стояла на льду. Поэтому учиться фигурному катанию ей пришлось буквально с нуля.

Ранее Ольга Бузова заявила, что полностью содержит свою мать и отца.

Фото: Instagram / buzova86