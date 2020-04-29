Ольга Бузова заявила, что полностью содержит свою мать и отца

Телеведущая ответила, что не хочет оправдываться перед поклонниками.

Недавно Ольга Бузова заявила, что полностью содержит своих родителей. Об этом телеведущая написала в своем Instagram-аккаунте.

После публикации фото со дня празднования юбилея Ольги Бузовой неравнодушные поклонники оставили неприятные замечания в адрес Игоря Бузова. Судя по всему, зрители рекомендовали отправить отца к стоматологу. На что телеведущая ответила в разделе сторис, что не хочет оправдываться перед поклонниками. Ольга Бузова уверила, что полностью содержит мать и отца, а лечение папы в стоматологии оплачивает уже третий год.

Ранее Piter.tv писал, что шоу "Дом-2" будет выходить на CTC Love.

Фото: Instagram / @buzova86