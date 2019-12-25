Стало известно, что шоу "Дом-2" будет выходить на CTC Love

Источник сообщил, что шоу ждет небольшая трансформация.

Трансляцию реалити-шоу "Дом-2", которое с 2004 года выходило на канале ТНТ и было закрыто в конце 2020 года, возобновит телеканал СТС Love. Об этом StarHit рассказал источник.

Собеседник издания сообщил, что шоу ждет небольшая трансформация, а также проект "будет выходить не на кнопке, а в стартовом пакете". В новую версию вернутся, как и участники закрытого проекта, так и новички. Источник отметил, что вести телепроект, вероятнее всего, будут те же Ольга Бузова и Ксения Бородина, но возможны и новые лица.

Ранее создатель "Дома-2" Валерий Комиссаров рассказал, что хочет выкупить у ТНТ права на проект.

Фото: Instagram/ @buzova86