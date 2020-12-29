Создатель "Дома-2" Валерий Комиссаров хочет выкупить у ТНТ права на проект

Он готов возобновить шоу и сделать его интересным.

Создатель реалити-шоу "Дом-2" и бывший депутат Государственной думы Валерий Комиссаров намерен выкупить у ТНТ права на проект. Такое заявление он сделал в интервью изданию InterMedia.

Комиссаров уже связался с представителями канала и надеется на их "правильное решение". Создатель "Дома-2" планирует возобновить проект и сделать его интересным.

"То, что там в последние годы происходило, было далеко от интересов телезрителей", - отметил Комиссаров, добавив, что знает, как правильно получить финансирование на такой крупный проект.

"Дом-2" выходит в эфир с 2004 года. О закрытии проекта стало известно 18 декабря 2020 года. Решение было принято из-за низких рейтингов программы, а также ухода крупных рекламодателей. Позже сообщалось, что после закрытия на ТНТ "Дом-2" возродится на другом канале. Одним из претендентов на показ реалити-шоу стал телевизионный оператор "Триколор".

Фото: Instagram / valeriy_yaklich_