После закрытия на ТНТ "Дом-2" возродится на другом канале

Съемки проекта намерены возобновить 15 февраля 2021 года.

Реалити-шоу "Дом-2", о закрытии которого ТНТ объявил на днях, возродится, но на другом канале. Об этом сообщает Starhit.

Последний выпуск программы выйдет на ТНТ 30 декабря. "Переезд" на другой канал займет 1,5 месяца – съемки возобновятся 15 февраля 2021 года. В настоящий момент рассматривается несколько вариантов для перехода.

"Первая и самая вероятная версия – открытие полноценного телеканала "Дом-2", где жизнь "клевых ребят" будет транслироваться чуть ли не в режиме онлайн", - отметил источник издания Starhit, добавив, что сейчас ведутся переговоры с телеканалом СТС и несколькими онлайн-кинотеатрами.

Уже известно, что состав участников и ведущих в обновленном шоу не поменяется. Также не планируется менять формат передачи.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над "Домом-2" вечером 18 декабря. Главной причиной закрытия назвали низкие рейтинги. Кроме того, проект покинули крупные рекламодатели.

Фото: ВКонтакте / Дом 2