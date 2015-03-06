Белград станет первым официальным городом-партнером Петербурга в Сербии

Во вторник, 16 февраля, в Петербурге прошла встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербии в РФ Мирославом Лазански. Об этом сообщили в Смольном.
Стороны договорились о сотрудничестве в судостроении, фармацевтике, а также в организации студенческих и школьных обменов. Губернатор Петербурга отметил, что Сербия является важным политическим и экономическим партнером России. Помимо прочего, Петербург планирует открыть в Белграде информационный деловой центр.
Нас связывает многовековое духовное и культурное единство
Александр Беглов.
Вполне вероятно, что города подпишут соглашение в текущем году. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире. Кроме этого губернатор пригласил представителей Сербии принять участие в Петербургском международном образовательном форуме, который пройдет в режиме онлайн 24-26 марта.
Ранее мы писали, что Беглов заявил об улучшении эпидситуации в Петербурге, но призвал не успокаиваться.
Фото: Смольный
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