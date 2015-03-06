Белград станет первым официальным городом-партнером Петербурга в Сербии

Губернатор встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербии в РФ Мирославом Лазански.

Во вторник, 16 февраля, в Петербурге прошла встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербии в РФ Мирославом Лазански. Об этом сообщили в Смольном.

Стороны договорились о сотрудничестве в судостроении, фармацевтике, а также в организации студенческих и школьных обменов. Губернатор Петербурга отметил, что Сербия является важным политическим и экономическим партнером России. Помимо прочего, Петербург планирует открыть в Белграде информационный деловой центр.

Нас связывает многовековое духовное и культурное единство Александр Беглов.

Вполне вероятно, что города подпишут соглашение в текущем году. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире. Кроме этого губернатор пригласил представителей Сербии принять участие в Петербургском международном образовательном форуме, который пройдет в режиме онлайн 24-26 марта.

Ранее мы писали, что Беглов заявил об улучшении эпидситуации в Петербурге, но призвал не успокаиваться.

Фото: Смольный