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Беглов заявил об улучшении эпидситуации в Петербурге, но призвал не успокаиваться
Сегодня, 12:43
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Беглов заявил об улучшении эпидситуации в Петербурге, но призвал не успокаиваться

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Глава города считает, что Северная столица достойно справилась с пандемией.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о улучшении эпидемической ситуации в городе. Об этом он сказал на заседании городского правительства во вторник, 16 февраля. 

По словам Беглова, Петербургу удалось пережить две волны пандемии, причем справился он достойно. Однако "успокаиваться пока рано".

Градоначальник попросил медицинский блок правительства города не затягивать с возвращением стационаров к плановой работе. 

Piter.TV рассказал, какая больница и когда вернется к плановому приему пациентов. 

Также на заседании поднимался вопрос о вакцинации горожан. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, пандемия, эпидемическая ситуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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