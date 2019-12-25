В Петербурге более 2,8 тысяч коек выведены из работы с коронавирусом

На сегодняшний день в Петербурге помощь больным с коронавирусом и внебольничными пневмониями оказывают в 24 стационарах (17 городских и 7 федеральных). В них развернуты 9578 инфекционных коек.

В Петербурге более 2,8 тысяч коек выведены из работы с COVID-19. Прекратили прием пациентов с коронавирусом и пневмониями более 1,7 тысяч коек во временных инфекционных госпиталях – в 7 и 8 павильонах "Ленэкспо" (1474 койки) и пансионате "Заря" (300 коек). Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга О.Н.Эргашева.

Также к штатному режиму работу вернулась Мариинская больница. Для больных с коронавирусом здесь сохранили 92 койки. Также 198 коек выведены из фонда детской городской больницы им. Н.Ф.Филатова. При этом 362 для больных коронавирусом детей продолжают функционировать.

Возобновили оказание плановой и экстренной медицинской помощи 2 федеральных стационара. Это военно-медицинская Академия имени С.М.Кирова, которая полностью вернулась к штатной работе. В НМИЦ им. Алмазова из работы с коронавирусом выведены 150 коек с сохранением 250 мест.

С 22 февраля к штатному режиму полностью вернуться Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница № 1 им. П.П.Кащенко. Таким образом из инфекционного фонда будут выведены более 1,1 тысяч коек.

С 1 марта к обычной работе вернуться окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова, больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова и частично Александровская больница (с выводом 281 койки).

На сегодняшний день в Петербурге помощь больным с коронавирусом и внебольничными пневмониями оказывают в 24 стационарах (17 городских и 7 федеральных). В них развернуты 9578 инфекционных коек, свободными остаются 3771 (39,4%).

Губернатор призвал не спешить с отменой оставшихся ограничений в Петербурге.

Фото: Piter.tv