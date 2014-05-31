Губернатор призвал не спешить с отменой оставшихся ограничений в Петербурге

Постепенно Петербург возвращается к привычной жизни, но Смольный не будет спешить с отменой оставшихся коронавирусных ограничений.

В понедельник, 15 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов в радиоэфире заявил, что Смольный не торопится с дальнейшим снятием ограничений в городе.

Однако к началу недели число коронавирусных коек было сокращено почти на две тысячи, а стационары постепенно возвращаются к плановому приему пациентов.

Губернатор напомнил, что с 12 февраля вновь заработали фуд-корты и фуд-плейсы, но при условии заполняемости в 50%. В ТЦ заработали аттракционы, объекты развлечений и досуга; театры, кинотеатры и концертные залы смогут допускать до 75% зрителей. Однако дальнейшая отмена ограничений – серьезный шаг, поэтому спешить нельзя.

Ранее мы писали, что вице-губернатор Евгений Елин покидает пост в марте.

Фото: Piter.TV