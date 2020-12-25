Вице-губернатор Евгений Елин покидает пост в марте

Подробности пока неизвестны.

Вечером в понедельник, 15 февраля, стало известно, что вице-губернатор Евгений Елин в скором времени покинет свой пост. Об этом сообщила "Фонтанка".

По словам издания, информацию подтвердили три источника, близкие к Смольному. Один из собеседников отметил, что Елин уйдет с должности в марте. Кто займет кресло вице-губернатора, пока неизвестно. Также пока нет официального подтверждения от городской администрации.

Напомним, Елин занимается экономическим вопросами.

Ранее мы писали, что инвестиции в здравоохранение в Петербурге выросли в 2,6 раза за год.

Фото: zampolit.com