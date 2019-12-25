Петербургские рестораторы предложили уволить вице-губернатора Елина

Предприниматели в сфере общепита в очередной раз раскритиковали политику властей Петербурга.

В пятницу, 25 декабря, на сайте Change.org была опубликована петиция, в которой владельца и сотрудники ресторанов и баров Петербурга просят президента "освободить от занимаемой должности вице-губернатора Елина Е.И.".

Авторы петиции уверены, что Смольный не предложил поддержки кафе и ресторанам и не объяснил причины их закрытия и ограничения времени работы. Из-за принятых мер тысячи человек могут остаться без работы, кроме того снижается туристическая привлекательность города.

Также рестораторов смутило высказывание вице-губернатора Евгения Елина, который прокомментировал ограничения так: "На каждый чих не наздравствуешься. И зарабатывайте в оставшиеся 360 дней". Также бизнесменам не понравились комментарии чиновника по поводу рейдов общепита (речь идет о фразе "со стороны полиции насилие – это обязанность").

Петицию уже подписали 223 человека.

Фото: change.org