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Петербургские рестораторы предложили уволить вице-губернатора Елина
Сегодня, 20:36
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smirenny

Петербургские рестораторы предложили уволить вице-губернатора Елина

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Предприниматели в сфере общепита в очередной раз раскритиковали политику властей Петербурга.

В пятницу, 25 декабря, на сайте Change.org была опубликована петиция, в которой владельца и сотрудники ресторанов и баров Петербурга просят президента "освободить от занимаемой должности вице-губернатора Елина Е.И.". 

Авторы петиции уверены, что Смольный не предложил поддержки кафе и ресторанам и не объяснил причины их закрытия и ограничения времени работы. Из-за принятых мер тысячи человек могут остаться без работы, кроме того снижается туристическая привлекательность города.

 Также рестораторов смутило высказывание вице-губернатора Евгения Елина, который прокомментировал ограничения так: "На каждый чих не наздравствуешься. И зарабатывайте в оставшиеся 360 дней". Также бизнесменам не понравились комментарии чиновника по поводу рейдов общепита (речь идет о фразе "со стороны полиции насилие – это обязанность"). 

Петицию уже подписали 223 человека.

Фото: change.org

Теги: вице-губернатор евгений елин, рестораторы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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