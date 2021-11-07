Рестораторы Петербурга выступили против пивной реформы

Так, стоимость напитка в барах и ресторанах вырастет, а расходы переложат на потребителей.

Рестораторы Петербурга выступили против введения обязательной маркировки пива. Так, стоимость напитка в барах и ресторанах вырастет, а расходы переложат на потребителей. Об этом 29 сентября пишет РБК.

С 1 апреля 2023 года планируют ввести маркировку пива. По мнению пивоваров, цифровая маркировка приведет к росту стоимости пива как минимум на 10%, при этом постановление правительства РФ о сроках ввода еще не приняли. Эксперимент продлили до 28 февраля 2023 года.

Как рассказал руководитель логистического центра сети "Теремок" Евгений Фоломеев, на закупку и установку оборудования для маркировки воды они потратили порядка 4 млн рублей. Есть опасения, что расходы на маркировку пива могут быть сопоставимыми. Также владельцы ресторанного бизнеса указывают, что маркировка пивной продукции потребует расширения кадрового состава.

По словам руководителя кафе "Чердак" Кирилла Журавлева, сложнее всего придется производителям. Журавлев отмечает, что производители "очень нервничают из-за маркировки". Некоторые участники рынка считают, что внедрение маркировки неизбежно. Рестораторы обязаны купировать негативные сценарии для отрасли.

Ранее ревизоры тайно проверят петербургские рестораны для аналога Michelin. По словам Драгни, бренд будут проверять несколько раз, чтобы все данные "были правдивые".

Фото: Piter.tv

