От части налогов освободят рестораторов, организаторов мероприятий и отельеров Петербурга

Эта мера также распространится на собственников помещений и земельных участков, которые сдаются в аренду для таких организаций.

Стало известно, что в Смольном одобрили налоговые выплаты для поддержки туротрасли. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

В этом году от уплаты имущественного и земельного налогов освободят отельеров, организаторов мероприятия, санатории и турагентства. Эта мера также распространится на собственников помещений и земельных участков, которые сдаются в аренду для таких организаций. Эти же меры установили для операторов морских терминалов по обслуживанию круизных и паромных судов.

По мнению Беглова, туристическая отрасль находится в сложной ситуации. Для организаций сферы туризма, которые работают по упрощенной системе налогообложения, снизят ставку до 3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и до 5%— при начислении налога по схеме "доходы минус расходы".

Ранее мы писали, что открытие туристического сезона в Ленобласти стартует в мае. Первое крупное мероприятие сезона – фестиваль "Корюшка идет", который состоится 14 мая в Новой Ладоге.

Фото: Piter.tv

