Вице-губернатор Петербурга Елин будет развивать частный космодром

Чиновник станет главой космического направления авиахолдинга S7 Group.

С 1 марта вице-губернатор Петербурга Евгений Елин покидает свой пост в Смольном и переходит в авиахолдинг S7 Group. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Так, специалист экономического блока в администрации города возглавит космическое направление компании и займется развитием проекта ракетно-космического комплекса "Морской старт". Проект был перебазирован из США в порт временного базирования на Дальнем Востоке. У Елина уже есть опыт работы не только в команде кураторов федеральной космической программе, но и в комитете по планированию Роскосмоса.

Ранее мы писали, что в Смольном ждут перестановки после отставки вице-губернатора Петербурга Елина.

Фото: Piter.TV