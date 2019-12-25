В Смольном ждут перестановки после отставки вице-губернатора Петербурга Елина

Должности могут сменить сразу несколько петербургских чиновников.

После отставки вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, которую ожидают в марте, в Смольном возможны несколько кадровых перестановок, сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на близкий к петербургским властям источник.

Елин отходит от дел по собственной инициативе, но до принятия серьезного решения проводились консультации и переговоры. Отмечается, что в предвыборной гонке губернатор Александр Беглов будет усиливать позиции, потому перестановки были бы вполне обоснованы. Кроме того, в Смольном бытует "тренд на обновление", начавшийся с назначения Пиотровского, Казарина и Дрегваля.

Ранее мы писали, что вице-губернатор Евгений Елин покидает пост в марте.

Фото: Piter.TV