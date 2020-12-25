Петербург достиг рейтинга высокой прозрачности госзакупок

В среду, 17 февраля, вице-губернатор Евгений Елин заявил, что за последние годы Петербургу удалось достигнуть рейтинга высокой прозрачности государственных закупок в региональном сегменте.
В Национальном рейтинге прозрачности закупок в 2018-2019 годах Петербурга был на уровне средней прозрачности. По словам чиновника, таких результатов удалось добиться благодаря увеличению числа заявок от участников и объема контрактов Электронного магазина. Так, на каждую закупку подается более 3,7 оферт. За прошедший 2020 год в Электронном магазине было заключено более 25 тысяч контрактов на сумму выше 2,5 миллиардов рублей, а в 2019 – 5,7 тысяч контрактов на 361,3 миллион рублей. В 2020 году было сэкономлено 256,3 миллиона рублей или 8,9 % от начальной цены контрактов, когда как в 2019 – всего 6,1%.
Ранее мы писали, что Смольный сможет организовывать обучение мам и пенсионеров.
Фото: Piter.TV
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Заранее большое человеческое спaсибо.