Смольный сможет организовывать обучение мам и пенсионеров

Соответствующий законопроект приняли в первом чтении.

В среду, 17 февраля, депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении проект, согласно которому будут внесены изменения в статью 2 закона № 342–56 "О разграничении полномочий органов государственной власти... в области содействия занятости населения в Санкт-Петербурге". Об этом сообщили в Смольном.

Благодаря инициативе у городской администрации появится возможность организовывать обучение по востребованным профессиям для молодых мам и пенсионеров. Так, на получение образования могут претендовать петербурженки, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и горожане, получающие пенсию по старости, но желающие получить работу по новой специальности.

Отмечается, что в прошедшем 2020 году переобучение прошли 750 молодых мам, а также более двух тысяч пенсионеров.

Ранее мы писали, что Смольный потратил на финансирование конкурсов для молодых ученых 94 млн рублей.

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