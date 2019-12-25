Смольный потратил на финансирование конкурсов для молодых ученых 94 млн рублей

Каждый год в Петербурге проводят 15 крупных конкурсов для молодых ученых.

Во вторник, 16 февраля, в Петербурге прошло заседание президиума совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти под председательством полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана. Об этом сообщили в Смольном.

В ходе заседания губернатор Александр Беглов сообщил, что ежегодно в Северной столице проходят 15 крупных конкурсов для молодых ученых. Так, в 2020 году общий объем финансирования мероприятий составил 94 миллиона рублей. В них участвуют более 7 тысяч молодых специалистов. Беглов уточнил, что доля исследователей возрастом до 39 лет увеличилась и составляет сейчас 46%.

Кроме этого различные гранты, премии и именные стипендии правительства города получают 1700 петербуржцев. К тому же 13% от общего числа получателей президентских грантов для молодых ученых приходится на Петербург.

Также Северная столица входит в топ-100 студенческих городов мира и поддерживает не только научные исследования молодежи, но и дает возможности для занятия спортом и творческой деятельностью. Губернатор заметил, что, помимо прочего, студенты являются самыми активными волонтерами. Например, они помогают в проведении крупнейших спортивных событий и будут задействованы на матчах чемпионата Европы по футболу, а также чемпионата мира по хоккею.

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Фото: Piter.TV