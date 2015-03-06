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Врач предположил, когда в больницах Петербурга исчезнут очереди на операции
Сегодня, 20:57
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smirenny

Врач предположил, когда в больницах Петербурга исчезнут очереди на операции

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Петербуржцы вновь встают в очередь на плановые операции.

Стационары Петербурга постепенно возвращаются к привычному режиму работы: возобновился плановый прием, диспансеризация и плановые операции. Горожане снова встают в очередь к хирургам, сообщил главный врач Мариинской больницы Анатолий Завражнов в эфире телеканала "Санкт-Петербург". 

Специалист отметил, что ситуация действительно напряженная, однако благодаря слаженной работы коллектива и планомерной работе поликлиник, медики последовательно распределяют оказание помощи. По мнению Завражнова, большие очереди – дело времени. Ситуация будет стабилизироваться и дальше, поэтому трудностей с оказанием плановой помощи будет меньше. Врач отметил, в петербурге нет проблем с персоналом и медикаментами. 

Ранее мы писали, что в Петербурге снижается заболеваемость коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: больницы петербурга, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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