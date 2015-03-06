Врач предположил, когда в больницах Петербурга исчезнут очереди на операции

Стационары Петербурга постепенно возвращаются к привычному режиму работы: возобновился плановый прием, диспансеризация и плановые операции. Горожане снова встают в очередь к хирургам, сообщил главный врач Мариинской больницы Анатолий Завражнов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Специалист отметил, что ситуация действительно напряженная, однако благодаря слаженной работы коллектива и планомерной работе поликлиник, медики последовательно распределяют оказание помощи. По мнению Завражнова, большие очереди – дело времени. Ситуация будет стабилизироваться и дальше, поэтому трудностей с оказанием плановой помощи будет меньше. Врач отметил, в петербурге нет проблем с персоналом и медикаментами.
Ранее мы писали, что в Петербурге снижается заболеваемость коронавирусом.
Фото: Piter.TV
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