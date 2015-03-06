В Петербурге снижается заболеваемость коронавирусом

Общая заболеваемость снизилась за неделю почти на 22%.

Во вторник, 16 февраля, вице-губернатор города Олег Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что в Северной столице замечен устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом.

Так, общая заболеваемость снизилась почти на 22% за неделю, а число госпитализаций уменьшилось на 14,5%. Кроме этого, коэффициент распространения инфекции составил 0,9%. Эргашев отметил, что число коек для больных коронавирусом равно 39%. Уровень летальности упал до 2,9%.

Также специалист уточнил, что в общей сложности петербуржцы сделали более 7 миллионов ПЦР-тестов.

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Фото: Piter.TV