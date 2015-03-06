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В Петербурге снижается заболеваемость коронавирусом
Сегодня, 20:37
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smirenny

В Петербурге снижается заболеваемость коронавирусом

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Общая заболеваемость снизилась за неделю почти на 22%.

Во вторник, 16 февраля, вице-губернатор города Олег Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что в Северной столице замечен устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом. 

Так, общая заболеваемость снизилась почти на 22% за неделю, а число госпитализаций уменьшилось на 14,5%. Кроме этого, коэффициент распространения инфекции составил 0,9%. Эргашев отметил, что число коек для больных коронавирусом равно 39%. Уровень летальности упал до 2,9%. 

Также специалист уточнил, что в общей сложности петербуржцы сделали более 7 миллионов ПЦР-тестов. 

Ранее мы писали, что переболевшие коронавирусом столкнулись с нарушениями психики.

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость коронавирусом, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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