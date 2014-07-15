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Переболевшие коронавирусом столкнулись с нарушениями психики
Сегодня, 18:37
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smirenny

Переболевшие коронавирусом столкнулись с нарушениями психики

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Специалисты предлагают переболевшим обратиться к психологам.

Во вторник, 16 февраля, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, кардиолог, академик РАН, директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто рассказал о том, с какими последствиями сталкиваются переболевшие коронавирусом люди. 

По словам Шляхто, каждый пятый пациент сталкивается с тем, что острый период заболевания длится от 4 до 12 недель. 10% ждет постковидный синдром (тревога, депрессия, бессонница, когнитивная дисфункция, нарушение работы почек и желудочно-кишечного тракта).

Неожиданностью для нас стало нарастание новых случаев с сахарным диабетом и увеличение числа пациентов с нарушением контроля гликемии

отметил Шляхто. 

Кроме этого эксперт предложил создать в Петербурге психологическую поддержку для перенесших коронавирусную инфекцию горожан. Однако психологической помощи не всегда будет достаточно для полной реабилитации. 

Ранее мы писали, что Беглов заявил об улучшении эпидситуации в Петербурге, но призвал не успокаиваться.

Фото: Piter.TV

Теги: евгений шляхто, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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