Инвестиции в здравоохранение в Петербурге выросли в 2,6 раза за год

В сфере информации и связи этот показатель вырос на 31,3%.

Инвестиции в сфере здравоохранения в Петербурге выросли в 2,6 раза за год, в сфере информации и связи этот показатель вырос на 31,3%. Как заявил вице-губернатор Евгений Елин в интервью радиостанции "Business FM", взрывообразный рост в 2020 году показали именно отрасли "интернет-компании" и "фармацевтика".

По словам чиновника, в области информации и связи сейчас не хватает специалистов, поэтому власти постараются обеспечить миграцию молодого населения в Петербург. В фармацевтике Смольный намерен переходить от продаж продукции к продажам услуг и сервисов.

Все, что связано со здоровьем, не только лечение, но и профилактика, а также прогнозирование заболеваний, это серьезные биотехнологии. Евгений Елин

Также, по мнению вице-губернатора, еще одним перспективным направлением может стать создание и развитие новых рынков, в том числе электромобилей. Это повлечет за собой переформатирование рынка энергетики.

По итогам девяти месяцев прошлого года объем инвестиций в основной капитал составил 105,5% или 447,1 млрд рублей.

Ранее мы писали, что молодожены Петербурга смогут бесплатно проверить репродуктивное здоровье.

Фото: Piter.TV