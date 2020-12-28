Молодожены Петербурга смогут бесплатно проверить репродуктивное здоровье

Обследования и анализы проведет Центр планирования семьи и репродукции.

Петербургские молодожены смогут снова бесплатно проверить репродуктивное здоровье. Как рассказали в комитете по здравоохранению, в 2021 году такие обследования будет проводить СПб ГБУЗ "Центр планирования семьи и репродукции", по их окончанию здоровье пар оценят по "Сертификату молодоженов".

Женщины могут бесплатно получить консультации генетика, акушера-гинеколога, сделать УЗИ малого таза, анализ на определение группы крови и резус-фактора, а также ПЦР-диагностику на хламидии, микоплазмы, трихомонады, гонококк, исследование крови на сифилис, гепатиты и ВИЧ, антитела к вирусу краснухи. В перечень исследований входят также микроскопическое – влагалищных мазков, и онкоцитологическое – мазка из цервикального канала. Достигшим 25 лет женщинам проводят также ВПЧ онкогенных подтипов.

Для мужчин предусмотрены осмотр у уролога-андролога, сдача спермограммы и MAR-теста, который определяет наличие антиспермальных антител, урогенитальный мазок. Будущие папы также сдают анализы на хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, гонококк, трихомонады, вирус простого герпеса типа, а также сдают кровь на сифилис, ВИЧ и гепатиты.

В случае выявления проблем врачи Центра назначат соответствующее лечение. Оформить и получить "Сертификат молодоженов" можно в регистратуре Центра по предъявлению паспорта с регистрацией в Петербурге и копию свидетельства о заключении брака.

Петербуржцев приглашают сдать кровь в честь Дня всех влюблённых.

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