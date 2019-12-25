Петербуржцев приглашают сдать кровь в честь Дня всех влюблённых

Желающие могут стать донорами в 12 отделениях переливания крови в Петербурге.

Петербуржцев приглашают сдать кровь в честь дня Святого Валентина. 12 февраля в Северной столице пройдет донорская акция "Поделись кровью - поделись любовью". Об этом сообщила пресс-служба Фонда доноров.

"Мы проводим донорскую акцию в День влюбленных уже в четвертый раз. Это замечательная возможность вместе со второй половинкой, друзьями или близкими сделать доброе дело" рассказала соучредитель Фонда доноров Марина Францева.

Жителей города приглашают стать участником акции и поделиться любовью, добрыми эмоциями и позитивом с теми, кто в этом крайне нуждается, говорится в сообщении.

Желающие смогут помочь нуждающимся в 12 отделениях переливания крови в Петербурге – ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, Научно-клинический центр им. Л.Г. Соколова, Исследовательский центр им. В.А. Алмазова, Александровская больница и многие другие.

В рамках акции петербуржцы смогут оставить свои данные, чтобы стать потенциальным донором костного мозга в отделе Городской больницы №15. Необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС.

Напомним, что в городской станции переливания не хватает запасов крови.

Фото: fonddonorov.ru