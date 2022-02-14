Спрос на флористов в Петербурге перед 14 февраля вырос на 37%

Работодатели активно ищут сотрудников с навыками продаж и креативностью, чтобы справиться с праздничным ажиотажем.

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru зафиксировали резкий рост спроса на флористов в Петербурге накануне Дня святого Валентина. В январе 2026 года количество вакансий для специалистов цветочной индустрии увеличилось на 37% по сравнению с декабрём 2025 года.

Вместе со спросом выросла и предлагаемая зарплата. В январе средний доход флористов в Северной столице достиг 70 000 рублей, что на 3% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Вилка зарплат варьируется от 45 000 до 97 500 рублей в зависимости от квалификации, опыта и формата занятости.

Эксперты связывают такую динамику с подготовкой бизнеса к праздничному сезону и усилением конкуренции за квалифицированные кадры. Помимо профильных знаний (составление букетов, знание ассортимента и ботаники), работодатели предъявляют к кандидатам ряд дополнительных требований. Наиболее востребованными навыками стали: активные продажи (более 200 вакансий), умение работать в команде (около 200 вакансий), грамотная устная речь (более 180 вакансий), клиентоориентированность (более 140 вакансий), а также креативность и навыки оформления витрин (более 130 вакансий по каждому из пунктов).

