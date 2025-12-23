Снос дуба в Ораниенбаумском саду в Петербурге приостановили

Решение принято после обращений горожан и депутатского запроса.

Вырубку векового дуба, растущего в Ораниенбаумском саду на Петроградке, временно прекратили. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Романов, к которому обратились обеспокоенные жители.

Парламентарий направил просьбу председателю комитета по благоустройству Сергею Петриченко с требованием остановить процесс и изыскать способ сохранить дерево. Глава ведомства поддержал инициативу. Теперь к решению вопроса подключат научное сообщество: экспертов Лесотехнической академии, Ботанического института и сотрудников Российской академии наук. Им предстоит найти техническое решение, которое позволит оставить дерево на месте.

В комитете пояснили, что решение о сносе было непростым и принималось на основе наблюдений специалистов. Вековой дуб со временем сильно накренился в сторону пешеходной дорожки, кроме того, зафиксировано поднятие корневой системы, что создавало угрозу безопасности. Садовники пытались исправить ситуацию, спилив тяжелую ветку со стороны наклона, однако это не помогло выправить ствол.

Несмотря на наличие всех необходимых документов, работы сейчас приостановлены. В комитете ждут заключения ботаников и инженеров. О результатах экспертизы и окончательных выводах обещают сообщить дополнительно.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко