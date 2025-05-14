В Ораниенбаумском саду спилят блокадный дуб из за наклона

Ника Стрижак вступилась за дуб который хотят срубить в Петроградском.

В Петроградском районе разгорелся конфликт вокруг судьбы векового дуба, растущего в Ораниенбаумском саду. Дерево, которому исполнилось 85 лет и которое помнит блокадное лихолетье, оказалось под угрозой вырубки. В Комитете по благоустройству пояснили: ствол отклонился от вертикали на 45 градусов и нависает над пешеходной дорожкой. Специалисты сочли такое соседство опасным для прохожих и приняли решение убрать растение.

Журналистка и телеведущая Ника Стрижак выступила с резкой критикой планов чиновников. В своем блоге она выразила недоумение: обогнуть ствол по дуге не составляет труда, а вместо радикальной рубки можно применить щадящие методы. Автор предложила установить вертикальные опоры под ветвями или оградить опасный периметр. Она призвала испробовать хотя бы один альтернативный вариант, прежде чем уничтожать живого свидетеля истории.

Местные жители солидарны с позицией журналистки. Многие не понимают необходимости сносить здоровое дерево, имеющее мемориальную ценность. Отдельное возмущение Стрижак вызвала возможная подоплека решения. Она предположила, что площадку готовят под памятник народному артисту Кириллу Лаврову. В год столетия актера уничтожение ровесника-дуба выглядит особенно кощунственно, подчеркнула телеведущая.

