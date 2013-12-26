Перед фасадом Александровского дворца срубили 200-летний дуб

Осенью на этом же месте высадят дерево, выращенное из желудя этого дуба.

Музей-заповедник "Царское Село" 14 мая попрощался с 200-летним дубом, который был перед фасадом Александровского дворца. Растение признали аварийным, сообщили в учреждении.

Перед срубом проводили тщательное обследование, разрешение на снос выдал КГИОП Петербурга. Осенью на этом же месте высадят дерево, выращенное из желудя этого старинного дуба.

Это дерево для многих стало символом долголетия и настоящим древесным экспонатом Александровского парка. Мы до последнего откладывали момент прощания с ним, "лечили" всеми доступными средствами. Но природа неумолима: приходит время, когда даже самые крепкие исполины вынуждены уступить место новым поколениям. К сожалению, двухвековая история этого дуба завершилась. Ольга Филиппова, главный хранитель парков "Царского Села"

Дубы у дворца посадил дворцовый садовник Федор Лямин в первой половине XIX века. В трех парках музея свыше 10 тыс. исторических деревьев.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге появился "Сад памяти" на Ржевской площади.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село" (Святослав Новиков)