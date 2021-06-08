В Петербурге появился "Сад памяти" на Ржевской площади

Акция "Сад памяти" проходит по инициативе президента Владимира Путина.

25 молодых яблонь высадили возле станции "Ржевка" в рамках международной акции "Сад памяти". Участие в посадке приняли местные жители и представители администрации Красногвардейского района.

Место выбрано символично — во время Великой Отечественной войны станция была ключевым пунктом сухопутного участка Дороги жизни. Каждое дерево получит имя Героя Советского Союза, похороненного на Большеохтинском или Пороховском кладбище", сообщил глава района Андрей Хорт. На следующей неделе к саженцам добавят таблички с QR-кодами, по которым можно будет узнать истории героев.

Акция "Сад памяти" проходит по инициативе президента Владимира Путина уже пять лет. За это время в мире высадили 130 миллионов деревьев в честь погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее Piter.TV сообщал, что Литейный мост второй раз перекрыли в Петербурге за день.

Фото: ВКонтакте / Андрей Алексеевич Хорт