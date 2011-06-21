Литейный мост второй раз перекрыли в Петербурге за день

На фоне случившегося на Адмиралтейской набережной образовался серьезный затор.

10 мая в Санкт-Петербурге повторно перекрыли движение по Литейному мосту, что вызвало серьезные пробки на Адмиралтейской набережной. Ранее в этот же день мост уже закрывали для транспорта в утренние часы. Одновременно остановлено движение по Дворцовому мосту, а на Троицком мосту продолжаются ремонтные работы, полностью парализовавшие транспортное сообщение в историческом центре.

Водители столкнулись с масштабными заторами, вынужденно ища объездные пути по перегруженным набережным. Причины повторного закрытия Литейного моста, которое произошло спустя несколько часов после утреннего перекрытия, пока не сообщаются.

Городские власти рекомендуют автомобилистам учитывать эти ограничения при планировании маршрутов и по возможности пользоваться альтернативными видами транспорта.

Ранее Piter.TV сообщал, что президент Венесуэлы после парада в Москве прибыл с официальным визитом в Петербург.

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