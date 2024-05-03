Президент Венесуэлы после парада в Москве прибыл с официальным визитом в Петербург

Мадуро начнет поездку в Северную столицу с посещения Пискаревского мемориального кладбища

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в России на празднованиях 80-летия Победы, прибыл в Санкт-Петербург, где его на Московском вокзале встретил губернатор Александр Беглов.

"Для нас честь принимать большого друга нашей страны в городе-герое Ленинграде" Александр Беглов

Он отметил солидарность Венесуэлы с Россией в сохранении памяти о подвиге советского народа, а также напомнил о недавно открытом в Каракасе памятнике советским воинам с Вечным огнём.

Программа визита включает: возложение цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище, рабочую встречу с руководством города, экскурсию по Смольному с посещением кабинета Ленина, осмотр экспозиции "Ленрезерва", визит в Эрмитаж.

Как подчеркнули в Смольном, стороны обсудят перспективы сотрудничества в судостроении, фармацевтике, IT и туризме. Петербургские предприятия готовы к совместным проектам с венесуэльскими партнёрами. Визит Мадуро продлится до 12 мая.

Ранее Piter.TV сообщал, что рекордное шествие "Бессмертного полка" прошло в Петербурге в день 80-летия Победы.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга