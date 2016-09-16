Рекордное шествие "Бессмертного полка" прошло в Петербурге в день 80-летия Победы

Более 1 млн человек приняли в нём участие.

В День Победы, 9 мая, более 1,1 миллиона петербуржцев приняли участие в возрожденном после перерыва шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту. Акция, ставшая центральным событием празднования 80-летия Великой Победы, объединила ветеранов, блокадников, участников СВО и юнармейцев.

Колонну возглавили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский, которые несли портреты своих родственников — героев Великой Отечественной войны. Особенно торжественным моментом стало прохождение исторического автомобиля с Золотой Звездой Города-Героя Ленинграда в сопровождении роты почетного караула.

"Сегодня по Невскому проспекту шагает вся история нашей Великой Победы. Каждый портрет в этой колонне — это живая память о подвиге, который никогда не будет забыт". Александр Беглов

Шествие, ставшее самым массовым за всю историю проведения акции в Северной столице, завершилось минутой молчания и возложением цветов к мемориалам.

Ранее Piter.TV сообщал, что космонавты с МКС поздравили россиян с Днём Победы.

Фото: Смольный