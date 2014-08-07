В Александровском парке высадили дуб-преемник исторического дерева

Садовники Царского Села продолжают традицию, начатую при Николае I, когда дубы сажали вокруг дворца.

Напротив Александровского дворца накануне был высажен молодой дуб, выращенный музейными садовниками из желудя старинного дерева парка, которому более двухсот лет. Новый 12-летний черешчатый дуб занял место исторического дерева, погибшего этим летом из-за ураганного ветра. Посадку провели директор музея Ольга Таратынова и художественный руководитель музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина Фабио Мастранджело. Об этом рассказали в ГМЗ "Царское Село".

Садовники Царского Села продолжают традицию, начатую при Николае I, когда дубы сажали вокруг дворца. Ольга Филиппова, главный хранитель парков ГМЗ "Царское Село", отметила, что молодые деревья хорошо приживаются, поскольку растут "у себя дома". В этом году собран новый урожай желудей для будущих посадок.



Фото: ГМЗ "Царское Село" (Екатерина Новак, Светлана Гриб)

Фабио Мастранджело рассказал, что Царское Село было одним из первых мест, которое он посетил в 1999 году. Теперь, по его словам, он будет следить за ростом нового дуба, и надеется, что его дети и внуки увидят его высоким и могучим.

Главное фото: ГМЗ "Царское Село" (Екатерина Новак)