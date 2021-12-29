Петербуржцы вспомнили самые яркие поздравления с 14 февраля

О школьных валентинках, странных поздравлениях и милых подарках — в опросе Piter.TV.

Одним из ярких воспоминаний для опрошенных петербуржцев оказался День святого Валентина в школе: на первом этаже учебного заведения находилась коробка с поздравлениями, куда можно было незаметно опустить валентинку и так признаться в своих чувствах. Некоторые до сих пор хранят бумажные сердечки и вспоминают о школьной влюбленности:

В 7 классе мне девочка подарила валентинку, но она мне не особо нравилась, поэтому я зачеркнул свое имя и передарил эту валентику той, которая мне правда нравилась. В итоге все об этом узнали, мне было очень неудобно.

А петербурженки поделились лайфхаком: в этот день девушки будут рады каким-нибудь вкусняшкам. Если же ваша вторая половинка еще вас не нашла, то самым верным решением будет поход в SPA-центр или ресторан с подружками, – отмечают жительницы города.

Большинство петербуржцев уверены, 14 февраля – это один из поводов сказать добрые слова самому важному человеку в жизни, поэтому "любое поздравление будет прекрасным".

Моя мама всегда меня поздравляет. Каждое 14 февраля она делает сувениры своими руками, например, броши. Это было очень мило и приятно, эти броши остаются по сей день и напоминают мне о ней, о ее творчестве и ее стараниях.

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Видео, фото: Piter.TV