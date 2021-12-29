Россияне назвали Петербург самым романтичным городом страны

Вторым городом, подходящим для свиданий, назвали Москву из-за парков, скверов, модных ресторанов и кафе.

Ко Дню святого Валентина 14 февраля сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, в каких городах, по мнению жителей России, самая романтическая атмосфера для свиданий и отношений. В опросе приняли участие более 7000 пользователей сервиса из всех регионов страны.

Самым романтическим городом стал Петербург. По мнению респондентов, в городе много парков и скверов для свиданий, а также много музеев, выставок, в том числе красивая природа.

Меньше голосов, а соответственно второе место в топе заняла Москва. Участники голосования, помимо парков и скверов, отметили наличие модных ресторанов и кафе и доступность досуговых центров.

Третье место занял город Сочи из-за моря и красивой природы.

В топ вошли Ялта, Калининград, Краснодар, Казань, Севастополь, Екатеринбург.

Отмечать День святого Валентина со своими вторыми половинками планируют 35% респондентов. 32% опрошенных рассказали, что пропустят праздник. Еще 33% участников исследования указали, что пока одиноки.

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