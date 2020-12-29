В честь Дня влюбленных Ботанический сад продлит работу 13 и 14 февраля

Вместо 16:30 последняя экскурсия стартует в 19:30.

Ботанический сад Петра Великого подготовил петербуржцам подарок ко Дню Святого Валентина. Учреждение продлит режим работы субтропического маршрута, где уже появились весенние цветы. Об этом сообщила пресс-служба сада.

Так, 13 и 14 февраля прогуляться по старинным оранжереям, наполненным южными растениями и запахом приближающейся весны, можно будет по следующему расписанию: с 11:00 до 16:00 и с 17:00 до 20:00 на вход. Влюбленные пары смогут оказаться среди зеленого субтропического леса, цветущих японских камелий и плодоносящих цитрусов, полюбоваться ранними сортами азалий, цикламенами и морозниками.

В День Святого Валентина пары смогут купить сдвоенные билеты со скидкой. "Пара может быть любой. Это могут быть и две женщины, и двое мужчин, можно будет прийти с мамой или бабушкой", - добавили в учреждении.

Ранее мы писали, что петербуржцев приглашают сдать кровь в честь Дня всех влюбленных.

Фото: пресс-служба Ботанического сада