  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские росгвардейцы поучаствовали в добровольной сдаче крови
Сегодня, 13:16
226
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские росгвардейцы поучаствовали в добровольной сдаче крови

0 0

В акции поучаствовали 12 человек.

В преддверии Дня донора России сотрудники Росгвардии приняли участие в добровольной сдаче крови и ее компонентов. Об этом рассказали 17 апреля в пресс-службе вневедомственной охраны. 

Дата отмечается 20 апреля. Число и месяц выбраны неслучайно – в честь врача-акушера Андрея Вольфа, который 20 апреля 1832 года впервые провел переливание крови роженице с кровотечением. Жизнь женщины спасли благодаря донорской крови ее супруга. 

В акции поучаствовали 12 росгвардейцев, в том числе те, кто работает в Красногвардейском районе. Они осуществили донацию свыше 5 литров крови.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти врачи спасли пациента с 2 литрами крови в околосердечной сумке. Причиной критического состояния стало редкое осложнение.

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: донорство, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии