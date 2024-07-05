Петербургские росгвардейцы поучаствовали в добровольной сдаче крови

В акции поучаствовали 12 человек.

В преддверии Дня донора России сотрудники Росгвардии приняли участие в добровольной сдаче крови и ее компонентов. Об этом рассказали 17 апреля в пресс-службе вневедомственной охраны.

Дата отмечается 20 апреля. Число и месяц выбраны неслучайно – в честь врача-акушера Андрея Вольфа, который 20 апреля 1832 года впервые провел переливание крови роженице с кровотечением. Жизнь женщины спасли благодаря донорской крови ее супруга.

В акции поучаствовали 12 росгвардейцев, в том числе те, кто работает в Красногвардейском районе. Они осуществили донацию свыше 5 литров крови.

