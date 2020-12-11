В Городской станции переливания не хватает запасов крови

Донорский светофор окрасился в красный, станция срочно ждет доноров.

В пятницу, 5 февраля, Городская станция переливания крови заявила, что критически нуждается в запасе крови всех групп и резус факторов, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

По словам заместителя главного врача Службы крови, донорский светофор впервые за долгое время окрасился в красный, поэтому станция срочно ждет первичных и постоянных доноров. Кроме того специалист заверила, что станция четко следит за потребностью медучреждений в компонентах крови. Она напомнила, что сдавая кровь, донор может не только спасти чью-то жизни, но также после каждой донации у донора начинает активнее работать костный мозг, обновляются клетки крови, что положительно сказывается на здоровье. К тому же, перед процедурой желающий сдать кровь проходит обследование.

Ранее мы писали, что ежеденельно в Городскую станцию переливания крови обращаются 200 доноров антиковидной плазмы.

Фото: Piter.TV