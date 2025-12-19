На марафоне "Дорога жизни" организовали набор в федеральный регистр доноров костного мозга

Важную роль в подготовке и проведении акций играют волонтёры.

НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России при поддержке общественного движения "Доноры России" организовало акцию по привлечению добровольцев в Федеральный регистр доноров костного мозга 23 и 24 января в рамках ЭКСПО 57-го Марафона "Дорога Жизни". Мероприятие прошло на площадке "Лига Героев", известной проведением крупных всероссийских спортивных проектов, и во второй раз выступившей партнёром акции, пишет "Петербургский дневник".

Начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства Городской станции переливания крови Станислав Давыдов пояснил, что в ходе двухдневной акции более 100 человек присоединились к Федеральному регистру доноров костного мозга.

Давыдов подчеркнул, что подобные массовые мероприятия неизменно способствуют вовлечению горожан в донорское движение. Важную роль в подготовке и проведении акций играют волонтёры. Организация поддержки службе крови и развитию регистра доноров костного мозга ведётся движением "Доноры России", занимающимся популяризацией идеи донорства и привлечением в регистр преимущественно представителей спортивного сообщества.

В наступающем 2026 году в Петербурге запланировано проведение более трехсот мероприятий, направленных на привлечение потенциальных доноров костного мозга. Среди них много массовых городских и районных событий, где горожане и гости смогут стать участниками федерального регистра доноров костного мозга.

Фото: Пресс-служба Городской станции переливания крови