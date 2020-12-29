Ежеденельно в Городскую станцию переливания крови обращаются 200 доноров антиковидной плазмы

До сдачи плазмы допускают не всех.

В Городскую станцию переливания крови еженедельно поступает около 200 анкет от петербуржцев, желающих стать донором антиковидной плазмы. Допускают до сдачи далеко не всех. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал специалист по пропаганде донорства учреждения, почетный донор РФ Станислав Давыдов.

Перед донацией люди заполняют анкеты, общаются со специалистами станции, проходят обследования. Многих доноров отсеивают по медицинским показаниям, также антиковидную плазму не берут у людей старше 55 лет и у рожавших женщин.

Тщательный отбор необходим для того, чтобы заготовить качественный, эффективный и безопасный компонент для болеющих людей.

В конце прошлого года петербуржцы сдали более 460 литров плазмы для коронавирусных больных.

Фото: Piter.tv