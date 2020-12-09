Петербуржцы сдали более 460 литров плазмы для коронавирусных больных

На помощь КОВИД-пациентам пришли 713 доноров.

В Петербурге продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Одним из самых эффективных способов лечения болезни остается переливание плазмы крови от людей, переболевших КОВИД. По состоянию на 8 декабря, антиковидную плазму сдали 713 доноров. В общей сложности было заготовлено 462 литра плазмы. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на слова заместителя главного врача по медицинской части Городской станции переливания крови Натальи Орловой.

Прием плазмы от переболевших COVID-19 доноров начался на Городской станции переливания крови 7 мая 2020 года. С сентября объемы заготовок увеличили почти в 2 раза – до 80-100 литров. От одного донора можно получить две дозы драгоценной субстанции.

Плазма крови от переболевших коронавирусом петербуржцев поступает в несколько городских стационаров. В том числе, в Городскую больницу №40 Курортного района. Потребность в плазме не иссякает. Ее невозможно синтезировать или произвести, как другие фармацевтические препараты. Если Вы переболели коронавирусом, сдайте кровь и подарите другим шанс на выздоровление.

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Фото: Piter.TV