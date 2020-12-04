Как стать донором плазмы: инструкция от Piter.TV

Инструкция для доноров плазмы
Врачи 40-й больницы составили список минимальных требований, которые необходимо выполнить, чтобы стать донором плазмы и помочь коронавирусным больным.
Вы можете стать донором, если:
- переболели КОВИД;
- возрастом от 18 до 55 лет;
- весите более 50 кг;
- не имеете хронических заболеваний таких, как ИБС, ГБ, БА, ХОБЛ, СД, ЯБ, болезни щитовидной железы, онкологические заболевания, глаукома, миопия более 7, аутоиммунные заболевания;
- не было операций по удалению органа или его части;
- для женщин: отсутствие беременности;
- отсутствуют какие-либо другие противопоказания.
Перед сдачей плазмы доноры проходят обследование на базе поликлиники №68 Городской больницы №40. В частности, необходимо:
- сделать клинический анализ крови;
- знать группу крови и резус-фактор;
- Ф-50, RW, HBs, анти-HCV;
- креатинин, общий белок, билирубин общий, глюкоза, ферритин, общ.кальций, АЛТ, АСТ, белковые фракции;
- фибриноген, МНО, АПТВ;
- сдать кровь на антитела к SARS-Cov2.
Сдать плазму крови
Донорам, которые получили разрешение на сдачу плазмы, необходимо обратиться в Городскую станцию переливания. Она находится по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, 104.
За сдачу плазмы крови предполагается вознаграждение. Стоимость одной дозы плазмы (300 мл) составляет 7 250 рублей, стоимость двух доз (600 мл) – 11 500 рублей.
Для того чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету, размещенную на сайте Городской больницы №40. В ней указываются ФИО потенциального донора, дата рождения, даты перенесенного заболевания, наличие двух отрицательных мазков на КОВИД, информация о хронических заболеваниях и беременности, выписка из стационара (если есть), телефон для связи.
Все данные нужно отправить на электронную почту olga.arhipova.gb40@yandex.ru.
Плазму крови невозможно синтезировать или произвести, как другие фармацевтические препараты. Если Вы переболели коронавирусом, сдайте кровь и подарите другим шанс на выздоровление.
Подробнее о переливании плазмы крови можно прочитать по ссылке.
Видео: Piter.TV
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