Как стать донором плазмы: инструкция от Piter.TV

Плазма жизненно необходима для больных с тяжелой формой коронавируса. В период сезонного подъема заболеваемости Городская больница №40 в Сестрорецке просит людей, переболевших КОВИД, не оставаться в стороне и стать донором плазмы. Piter.TV рассказывает, что нужно для этого сделать.

Инструкция для доноров плазмы

Врачи 40-й больницы составили список минимальных требований, которые необходимо выполнить, чтобы стать донором плазмы и помочь коронавирусным больным.

Вы можете стать донором, если:

- переболели КОВИД;

- возрастом от 18 до 55 лет;

- весите более 50 кг;

- не имеете хронических заболеваний таких, как ИБС, ГБ, БА, ХОБЛ, СД, ЯБ, болезни щитовидной железы, онкологические заболевания, глаукома, миопия более 7, аутоиммунные заболевания;

- не было операций по удалению органа или его части;

- для женщин: отсутствие беременности;

- отсутствуют какие-либо другие противопоказания.

Перед сдачей плазмы доноры проходят обследование на базе поликлиники №68 Городской больницы №40. В частности, необходимо:

- сделать клинический анализ крови;

- знать группу крови и резус-фактор;

- Ф-50, RW, HBs, анти-HCV;

- креатинин, общий белок, билирубин общий, глюкоза, ферритин, общ.кальций, АЛТ, АСТ, белковые фракции;

- фибриноген, МНО, АПТВ;

- сдать кровь на антитела к SARS-Cov2.

Сдать плазму крови

Донорам, которые получили разрешение на сдачу плазмы, необходимо обратиться в Городскую станцию переливания. Она находится по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, 104.

За сдачу плазмы крови предполагается вознаграждение. Стоимость одной дозы плазмы (300 мл) составляет 7 250 рублей, стоимость двух доз (600 мл) – 11 500 рублей.

Для того чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету, размещенную на сайте Городской больницы №40. В ней указываются ФИО потенциального донора, дата рождения, даты перенесенного заболевания, наличие двух отрицательных мазков на КОВИД, информация о хронических заболеваниях и беременности, выписка из стационара (если есть), телефон для связи.

Все данные нужно отправить на электронную почту olga.arhipova.gb40@yandex.ru.

Плазму крови невозможно синтезировать или произвести, как другие фармацевтические препараты. Если Вы переболели коронавирусом, сдайте кровь и подарите другим шанс на выздоровление.

Подробнее о переливании плазмы крови можно прочитать по ссылке.

Видео: Piter.TV