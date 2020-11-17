Переливание плазмы крови: насколько эффективно при коронавирусе?

16 апреля 2020 года Городская больница №40 Курортного района начала принимать больных с новой коронавирусной инфекцией. Для этих целей перепрофилировали терапевтический корпус на 130 коек, к 100 из них подвели кислород и аппараты ИВЛ. Учитывая высокий уровень оснащения медучреждения, в стационар Сестрорецка стали доставлять самых тяжелых больных.

По мере получения информации о вирусе медики непрерывно разрабатывали методы лечения опасной инфекции. Для всех пациентов, поступающих в стационар с положительным тестом на КОВИД, стала доступна комплексная терапия, включающая использование интерлейкиновых препаратов, влияющих на воспалительный ответ, а также противовирусных средств и методов гравитационной хирургии. Однако настоящим прорывом в лечении коронавирусных больных стало переливание плазмы крови от людей, которые выздоровели.

Переливание плазмы

Способ лечения, при котором больному вводится плазма крови, взятая у переболевшего аналогичным вирусом человека, начали исследовать еще два века назад. В начале эффективность такой терапии проверяли на животных. В 1916 году этот способ впервые опробовали на человеке – 26 больным острым полиомиелитом дали сыворотку крови выздоровевших. С тех пор переливание плазмы стали использовать для лечения и профилактики многих инфекций.

Когда на фармацевтическом рынке появились антибиотики и вакцины, введение плазмы отошло на второй план. Однако в начале XXI века медикам вновь пришлось вспомнить об этом методе. Переливание плазмы успешно применялось при лечении эпидемии атипичной пневмонии, пандемического гриппа H1N1 и вспышек вируса Эбола. Сегодня таким образом лечат коронавирусных больных во многих странах мира.

Лечение плазмой крови

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Городской больницы №40 Дмитрий Ильин стал первым в Петербурге пациентом, которому перелили плазму крови от донора, переболевшего КОВИД. Изначально заболевание протекало в легкой форме, однако постепенно состояние врача ухудшилось, несмотря на то, что он принимал все необходимые препараты.

1 мая объем поражения легочной ткани был до 20%, это легкая степень по КТ. В дальнейшем через 5 дней на фоне выраженной интоксикации, количество поражения легочной ткани было уже больше 50. Дмитрий Ильин, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Когда болезнь стала представлять серьезную угрозу для жизни, Дмитрия Ильина госпитализировали в отделение реанимации инфекционного корпуса №3 40-й больницы. Перед тем, как перевести врача на аппарат искусственной вентиляции легких, на нем решили испробовать плазму.

Все очень переживали и надеялись, что данная методика, которая использовалась впервые, поможет мне выйти из этого состояния. После переливания плазмы, переливалась дважды плазма, состояние значительно улучшилось, интоксикация снизилась, ушла температура, наладилась сатурация. Дыхательная недостаточность стала постепенно улучшаться. Дмитрий Ильин, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Восстановление Дмитрия заняло чуть больше двух месяцев. После реанимации была реабилитация, затем его отправили на амбулаторное лечение. Сегодня заведующий отделением полностью оправился после тяжелой болезни и вернулся к работе.

Еще одним пациентом, которому помогла плазма переболевших коронавирусом людей, также стал врач Городской больницы №40. Заведующий отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы Анатолий Спирин рассказал о симптомах заболевания и лечении.

Был сильный кашель и насморк, болела голова. Я не могу сказать, что это что-то удивительное, но все-таки было чем-то навязчивым. Анатолий Спирин, заведующий отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Ухудшение наступило на пятый день заболевания – подскочила температура и появились затруднения в дыхании.

Действительно была одышка, не хватало воздуха, приходилось дышать кислородом, все это нарастало. Но, к счастью, плазма сыграла решающую роль. Температура упала, я спал ночь, не захлебываясь. Утром проснулся не то, чтобы здоровым, но я понял, что-то изменилось в хорошую сторону. Анатолий Спирин, заведующий отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Несмотря на строгое соблюдение мер профилактики и постоянную диагностику, заведующая бактериологической лабораторией 40-й больницы Лидия Липская все-таки заболела коронавирусом в августе. Состояние быстро ухудшалось – у женщины появилась отдышка, было тяжело подниматься по лестнице.

Все меры были приняты, меня положили под капельницу, взяли все показания. Понятно, что у меня был интерлейкиновый шторм. У меня был повышен C-реактивный белок – это два признака, на них ориентируются доктора. И мои коллеги сказали, Лидия Викторовна, давайте, мы вам все-таки сделаем плазму. Лидия Липская, врач-бактериолог высшей категории, заведующая бактериологической лабораторией СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

При введении плазмы в первые (максимум третьи) сутки у человека наблюдается улучшение состояния: уменьшается лихорадка и одышка, снижаются лабораторные показатели, которые отображают проявление цитокинового шторма (неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма).

Получается, что при введении плазмы мы обрываем переход от среднетяжелого течения в тяжелое, замедляем прогрессирование тяжелого течения и даем шанс на выживание пациентам с крайне тяжелым течением КОВИД. Анна Анисенкова, заведующая инфекционным отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Плазма крови

После забора донорскую плазму, как правило, замораживают на полгода. По истечению этого срока донора проверяют повторно. В ситуации с коронавирусом счет идет на дни, часы и минуты. Поэтому на станции переливания крови используют другую технологию, так называемую патоген-редукцию. Ее принцип заключается в уничтожении всех теоретически возможных возбудителей гемотрансмиссивных инфекций в конкретном компоненте крови. На выходе получается иммунная плазма, содержащая антитела к SARS-CoV2 в активированном виде.

Попадая в организм реципиента, такие антитела дают немедленную реакцию на вирус – образование иммуноглобулинов. Эти белки изучают молекулы вируса и нейтрализуют их. Таким образом, введенная иммунная плазма не только противодействует вирусу, но и координирует собственные ресурсы организма.

На сегодняшний день мы уже шесть месяцев работаем с антиковидной плазмой. Есть некоторые итоги. В настоящий момент примерно 400 пациентов сдали кровь для производства антиковидной плазмы для нашего стационара, и в нашем стационаре 245 человек получили эту плазму. Евгений Гарбузов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Доноры плазмы

Одними из первых доноров плазмы были врачи НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена, которые оказались в заложниках у вируса в закрытом на карантин институте.

До реанимации, конечно, дело не дошло, но высоченная температура, сумасшедшая слабость, тяжелый грипп, умноженный в 5-6 раз. Почти на 20 дней пропал вкус, пропало обоняние. До сих пор остались многие проблемы с этим связанные. Евгений Сорокин, донор плазмы крови

После выздоровления у Евгения оказался высокий титр нейтрализующих антител, и он решил помочь пациентам 40-й больницы.

Я поехал на станцию переливания крови на Московском, сдал плазму. Это не составило большого труда, хотя раньше я этого не делал в силу разных обстоятельств. И с тех пор я сдавал ее уже четыре раза. Евгений Сорокин, донор плазмы крови

Переболевший коронавирусом Павел Коган также сдавал плазму четыре раза. Он на личном примере знает, насколько коварной может оказаться болезнь.

Если рассматривать это во временном промежутке, то ощущение болезни уходило около полутора месяцев. Самым неприятным помимо температуры, потери запаха и вкуса, стало катастрофическое чувство усталости. Такое ощущение, что ты только что вернулся с большого кросса, с большой пробежки. Прогулка из комнаты до кухни по ощущениям воспринималась как хорошая физическая тренировка. Павел Коган, донор плазмы крови

Чтобы сдать плазму, потенциальному донору необходимо пройти бесплатное обследование на базе Городской больницы №40 Сестрорецка. Получив подтверждение о наличие антител и отсутствия противопоказаний, он может отправиться на станцию переливания крови.

Не надо ничего бояться, надо понимать, что это процедура нередка, это очень популярная процедура за рубежом, и в нашей стране это приобретает все больший охват. Хочется пожелать, чтобы вы понимали и ценили не только свое здоровье, но и пытались помочь окружающим вас людям и тем, кто в этом нуждается. Павел Коган, донор плазмы крови

Когда все начиналось, никто не верил, что есть какой-то коронавирус, есть какие-то проблемы. Но, пережив это сам, я понял, что это гораздо хуже, чем мы все думаем. И неизвестно, сколько все это продлится, и если у людей есть возможность помочь другим – надо так делать. Евгений Сорокин, донор плазмы крови

Врачи подчеркивают, что переливание плазмы крови переболевших КОВИД людей может быть эффективно в начале болезни. Процедура помогает пациентам с недостаточностью собственного иммунного ответа и препятствует переходу заболевания в тяжелую форму.

Плазма эффективна на ранних этапах развития заболевания, на 3, 5, 7 сутки от начала клинической картины, когда идет активная репликация вируса, когда пациент высоко лихорадит, когда объем поражения легких еще не достиг критических величин, когда он ограничивается КТ 2, КТ 3. В более поздние сроки развития заболевания эффективность плазмы, к сожалению, значительно снижается. Плазма – это пассивный иммунитет, то есть мы вводим готовые антитела в организм человека, которые и уничтожают вирус. Евгений Гарбузов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

В период сезонного подъема заболеваемости Городская больница №40 остро нуждается в донорской плазме.

В нашем многомиллионном городе при наличии тенденции к увеличению заболеваемости только медики не справятся. Плазму невозможно синтезировать или произвести, как производятся другие фармпрепараты. Ее можно только сдать, поэтому у нас обращение ко всем петербуржцам. Мы с надеждой ждем вашего отклика и участия в процессе сдачи антиковидной плазмы, формирования банка этой плазмы для лечения, в том числе, и жителей Петербурга. Давайте лечить КОВИД вместе. Анна Анисенкова, заведующая инфекционным отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Видео: Piter.TV