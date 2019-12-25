"Баркемп 20.35 соберет экспертов по экоинновациям в Петербурге

Участники форума обсудят внедрение экотехнологий в городскую среду.

Форум по технологиям и инновациям "Баркемп 20.35" пройдёт в Северной столице на площадке "Точка кипения. Санкт‑Петербург" (пр. Медиков, д. 3) 11 и 12 ноября. Ключевой темой мероприятия станут экоинновации и развитие экотеха в России.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", в ходе пленарного заседаниея участники форума обсудят эффект от внедрения экологических инноваций, меры поддержки отрасли, экономические показатели и перспективы. Отдельное направление посвящено внедрению экотехнологий в городскую среду — в том числе озеленению, формированию экологического каркаса города и переходу коммунального сектора на экологичную технику.

Программа "Баркемп 20.35" сочетает теорию и практику: запланированы воркшопы, разбор кейсов, TED‑сессия с опытом успешных предпринимателей и питч‑сессия для стартапов. Для участия нужна регистрация по ссылке.

В 2025 году форум объединил свыше 3 тыс. участников. Среди них — руководители крупных корпораций, команды стартапов, представители научного сообщества и институтов развития. По результатам работы форума были созданы несколько десятков рабочих групп. Кроме того, стартовал ряд пилотных проектов, которые направлены на разработку.

Фото: Комитет природопользования