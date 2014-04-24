Запасов вакцины от COVID-19 в Петербурге хватит на 10-11 дней

В среднем пункты вакцинации принимают 100 посетителей в день.

Вакцины "Спутник V" от коронавируса хватит в Петербурге еще на 10-11 дней при проведении вакцинации нынешними темпами. Об этом на заседании городского правительства во вторник, 16 февраля, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

На данный момент в городе работает 121 пункт вакцинации. Каждый из них делает около 100 прививок в день. За прошедшие четыре неделя со старта вакцинации темпы возросли с 50 до 12 тыс. прививок в день. Рабочий день состоит из двух смен.

На данный момент полный цикл вакцинации прошли около 38 тыс. жителей. 170 тыс. человек сделали первую инъекцию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге более 2,8 тысяч коек выведены из работы с коронавирусом. Стационары возвращаются к плановой работе.

Фото: Piter.TV