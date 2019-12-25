Фасад здания дирекции императорских театров со стороны улицы Зодчего Росси будет отреставрирован

Бюджет Петербурга выделил на этот проект почти 120 млн рублей.

Лицевой фасад здания дирекции императорских театров (улица Зодчего Росси, 2) будет отреставрирован. Соответствующую закупку разместил комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга. По итогам ее конкурса планируется определить исполнителя работ.

Речь идет о фасаде со стороны улицы Зодчего Росси и площади Ломоносова. Проект станет частью масштабной реставрации архитектурного ансамбля этой улицы. Много важных работ уже проведено.

Авторы документации закупки отмечают, что удобства разработки проекта и собственно реставрационных работ фасады здания условно разбиты на участки. Целью намеченных работ, в первую очередь, станет сохранение исторического вида здания.

Бюджет Петербурга выделил на предстоящие работы почти 120 млн рублей. Завершить их намечено до 10 ноября.

Специалистам предстоит демонтировать ненужные крепления, провода, заменить водосточные трубы, отремонтировать гранитные водоприемные чаши, усилить кирпичную кладку. Они осуществят комплексную реставрацию штукатурных отделочных слоев, декора здания.

Непосредственным заказчиком работ является Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Здание возведено в стиле классицизма. входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль улицы зодчего Росси".

Заявки от компаний, желающих реализовать проект, принимают до 25 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, бюджет Петербурга выделил 19,3 млн рублей на реставрацию крыши церкви Сердца Иисуса на Бабушкина.

Фото: Википедия