В Гимреке вскоре начнется реставрация Церкви Рождества Богородицы

Церковь была возведена в конце XVII века.

В ближайшее время начнется реставрация Церкви Рождества Богородицы в деревне Гимрека Подпорожского района, возведенной в конце XVII века. Начало работ анонсировал зампред регионального правительства Владимир Цой в своих социальных сетях.

Церковь несколько раз серьёзно реставрировалась, в том числе в XX веке.

В связи с рядом конструктивных недочётов, допущенных ранее, пришлось и в наши дни заняться реставрацией этого уникального памятника. В течение нескольких лет разрабатывался проект реставрации, дважды по нему проходил научно-методический совет Министерства культуры, и, наконец, проект утверждён. Владимир Цой

Уже в ближайшее время начнутся большие работы в Гимреке.

Также в Ленобласти завершается консервация Троицкой церкви.

Фото: ВКонтакте/ Владимир Цой