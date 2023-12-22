В Гимреке вскоре начнется реставрация Церкви Рождества Богородицы

В ближайшее время начнется реставрация Церкви Рождества Богородицы в деревне Гимрека Подпорожского района, возведенной в конце XVII века. Начало работ анонсировал зампред регионального правительства Владимир Цой в своих социальных сетях.
Церковь несколько раз серьёзно реставрировалась, в том числе в XX веке.
В связи с рядом конструктивных недочётов, допущенных ранее, пришлось и в наши дни заняться реставрацией этого уникального памятника. В течение нескольких лет разрабатывался проект реставрации, дважды по нему проходил научно-методический совет Министерства культуры, и, наконец, проект утверждён.
Владимир Цой
Уже в ближайшее время начнутся большие работы в Гимреке.
Также в Ленобласти завершается консервация Троицкой церкви.
Фото: ВКонтакте/ Владимир Цой
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