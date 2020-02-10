Бюджет Петербурга выделил 19,3 млн рублей на реставрацию крыши церкви Сердца Иисуса на Бабушкина

Объявлен тендер на определение исполнителя работ. Они продлятся до ноября текущего года.

Бюджет Санкт-Петербурга выделил 19,344 млн на реставрацию крыши католической церкви Святого Сердца Господа Иисуса на улице Бабушкина. Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры разместила закупку. По итогам ее конкурса планируется определить исполнителя намеченных работ.

Реставраторы займутся непосредственно крышей, воссозданием кирпичной кладки парапетных стен. Также они проведут работы с венчающим карнизом, колоннами фронтона.

Предполагается, что ремонт продлится до ноября. Начнется он после получения разрешения КГИОП.

Заявки от компаний, желающих выполнить реставрацию, ждут до 13 мая.

Католический храм Святого Сердца Господа Иисуса был заложен в 1892 году. А завершилось строительство по разным причинам только в 1918. Из-за финансовых проблем церковь была возведена без колоколен.

Костел был закрыт в 1937 году. Сейчас здесь снова совершается богослужение.

Ранее Piter.tv выпустило обширный материал об истории этого храма.

Фото: Piter.tv, Twitter / @kristinaboyar