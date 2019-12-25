Губернатор Петербурга поздравил реставраторов с профессиональным праздником

Праздник отмечается с 2008-го года.

В первый день июля в Петербурге отмечается День реставратор. Специалистов поздравил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что город уделяет большое внимание сохранению и возрождению исторического наследия. В послевоенные годы были восстановлены ансамбли Петергофа, Павловская, Гатчины, Царского Села. Государство охраняет 9 тыс. памятников в Петербурге.

Мы отдаем дань уважения всем, кто посвятил себя делу сохранения и возрождения уникального исторического наследия. В постоянном внимании нуждаются не только фасады и интерьеры зданий, но и сады и парки, мосты и набережные. Сохранение исторического облика города — наша ответственность перед миром. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Отмечается, что Северная столица первой в России учредила День реставратора. Кроме того, в городе учреждена правительственная награда нак "Почетный реставратор Санкт-Петербурга" и премия правительства Петербурга За вклад в развитие реставрационной отрасли".

Накануне стало известно о том, что памятник Николаю I на Исаакиевской площади откроют осенью.

Фото: Piter.TV