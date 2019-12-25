Памятник Николаю I на Исаакиевской площади откроют осенью

Реставрация началась в 2018 году.

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади откроют в октябре этого года после проведения масштабной реставрации. Об этом рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров.

В 2020 году КГИОП сосредоточил усилия на приведении в порядок 42 объектов в Петербурге. На работы выделили почти 1,9 млрд рублей. Среди наиболее значимых — реставрация памятника Николаю I и его откроют уже в октябре.

В 2020 году из бюджета города на восстановление монумента выделили более 100 млн рублей, а в этом году – ещё около 40 млн рублей. Реставрация началась в 2018 году.

В этом году в планах отреставрировать 43 объекта. На эти цели выделено почти 2,4 млрд рублей.

Как выглядит памятник Николаю I под строительными лесами: взгляд Piter.TV.

Фото: Piter.TV